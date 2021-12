Teden negativnih gibanj na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 3. decembra - Prvi decembrski teden se je na Ljubljanski borzi iztekel negativno. Indeks SBI TOP je izgubil 1,86 odstotka, z redkimi izjemami so se pocenile vse pomembnejše delnice. Vlagatelji so sklenili za 16,6 milijona evrov poslov, tudi tokrat pa so bile najbolj zanimive delnice Krke, s katerimi je bilo sklenjenih 7,6 milijona evrov poslov.