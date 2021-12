Evropski diplomati razočarani nad novimi jedrskimi pogovori z Iranom

Dunaj, 3. decembra - Iran je v novih pogovorih o jedrskem dogovoru, ki so ta teden potekali na Dunaju, zavzel destruktivno držo, ocenjujejo visoki evropski diplomati. Časovno okno za diplomatsko rešitev se po njihovi oceni tako zapira. Pogovore so danes prekinili in jih bodo predvidoma nadaljevali prihodnji teden.