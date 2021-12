Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Petrol

Ljubljana, 3. decembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes največ povpraševali po delnicah Petrola. Z njimi je bilo sklenjenih za blizu tri milijone evrov poslov, podražile so se za več kot odstotek. Precej zanimanja je bilo še za delnice Krke in NLB, s preostalimi se skoraj ni trgovalo. Skupni promet znaša 5,5 milijona evrov, indeks SBI TOP je nekoliko porasel.