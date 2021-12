Afganistanci v EU vložili bistveno več prošenj za azil

Valletta, 3. decembra - Afganistanci so septembra letos vložili več kot 17.000 prošenj za azil v EU, kar je občutno več od 10.000, kolikor so jih vložili v avgustu, ter skoraj dvakrat toliko, kot so jih vložili Sirci. Afganistan je tako Sirijo po sedmih letih prepričljivo zamenjal kot država izvora, iz katere v unijo prihaja največ prosilcev za azil.