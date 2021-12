EU namenja dodatnih 2,5 milijona evrov humanitarne pomoči za BiH

Bruselj, 3. decembra - Evropska unija je dodelila dodatnih 2,5 milijona evrov humanitarne pomoči za najbolj ranljive begunce in migrante v Bosni in Hercegovini, med katerimi so tudi številni otroci in mladoletniki. Mnogi med njimi se nahajajo zunaj nastanitvenih centrov in so izpostavljeni nizkim temperaturam, opozarjajo v Bruslju.