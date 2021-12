V Radljah mladi zasnovali projekt psihosocialne pomoči dijakom in študentom

Radlje ob Dravi, 4. decembra - Mladi, prek društev povezani v Marenberški mladinski lokalni svet, so v sodelovanju in s podporo več partnerjev zasnovali projekt brezplačne psihosocialne in psihoterapevtske pomoči dijakom in študentom iz občine Radlje ob Dravi. S strokovnim pristopom želijo pomagati mladim pri premagovanju neugodnih posledic epidemije novega koronavirusa.