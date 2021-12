Na ministrski konferenci na Brdu za sodelovanje držav Zahodnega Balkana z EPPO

Brdo pri Kranju, 3. decembra - Udeleženci današnje ministrske konference EU-Zahodni Balkan so se zavzeli za sodelovanje držav regije z evropskim javnim tožilstvom (EPPO), sta po zasedanju povedala evropski komisar za pravosodje Didier Reynders in pravosodni minister Marjan Dikaučič. Govorili so še o pomenu vladavine prava, izobraževanju v pravosodju in digitalizaciji.