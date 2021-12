Študija: Sedem cepiv večinoma učinkovitih za poživitvene odmerke

London, 3. decembra - Sedem cepiv proti covidu-19, ki so jih znanstveniki uporabili za poživitveni odmerek, je večinoma sprožilo močan imunski odziv, izhaja iz izsledkov študije, ki je bila danes objavljena v strokovni reviji The Lancet. Rezultati so se razlikovali glede na kombinacijo cepiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.