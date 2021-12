Zbornica računovodskih servisov praznuje 25-letnico

Ljubljana, 3. decembra - Zbornica računovodskih servisov pri GZS obeležuje 25 let svojega delovanja. Uporabniki storitev že nekaj časa od izvajalcev računovodskih storitev ne pričakujejo le knjiženja in računovodskega spremljanja, temveč potrebujejo vsebinsko podporo na področju strateškega razmišljanja, so poudarili.