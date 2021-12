Pogrešani mati in hči iz Radomelj

Ljubljana, 3. decembra - Svojci pogrešajo 52-letno Meliso Smrekar in njeno 10-letno hčer Julijo Pogačar iz Radomelj. Pogrešani sta od sredine novembra, nazadnje so ju opazili v okolici Kamnika. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, obstaja možnost, da sta v tujini ali zunaj urbanih območij.