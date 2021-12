Na Ravnah na Koroškem z naložbami invalidom pomagajo pri spopadanju z vsakodnevnimi izzivi

Ravne na Koroškem, 3. decembra - Občina Ravne na Koroškem je v sodelovanju z invalidi in društvi v zadnjem desetletju omogočila in izvedla več naložb, s katerimi odpravlja ovire, na katere ti naletijo. "Invalidi ne pričakujejo zgolj in samo sočutja in pomoči, ampak si predvsem želijo, da bi lahko čimbolj samostojno živeti," je danes poudaril podžupan Aljaž Verhovnik.