V razpravi opozorili na razdrobljen odnos EU do Rusije

Ljubljana, 3. decembra - Glavni izziv, ki ga ima EU v odnosih z Rusijo, je razdrobljenost, so danes v spletni razpravi ugotavljali evropska poslanca Milan Brglez (S&D/SD) in Klemen Grošelj (Renew/LMŠ), dopisnica RTV Slovenija Vlasta Jeseničnik in publicist Branko Soban. Bruselj namreč nima enotne politike, kar pa zna ruski predsednik Vladimir Putin izkoristiti.