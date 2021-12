Hrvaško tožilstvo ugotovilo, da bi proti bivši ministrici lahko ukrepali že pred dvema letoma

Zagreb, 3. decembra - Hrvaško državno tožilstvo in urad za boj proti korupcijo in organiziranem kriminalu (Uskok) sta imela že pred dvema letoma dovolj dokazov za aretacijo bivše ministrice Gabrijele Žalac, ampak so se odločili, da tega ne storijo, kaže poročilo tožilstva. Žalčevo so potem sredi novembra prijeli na podlagi zahteve evropskega javnega tožilstva.