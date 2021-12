Novembra dobra petina manj brezposelnih kot novembra lani

Ljubljana, 3. decembra - Novembra se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na 65.379, kar je 1,9 odstotka manj kot oktobra in 22,3 odstotka manj kot novembra lani. Na zavodu za zaposlovanje se je na novo prijavilo 4996 brezposelnih, kar je manj kot oktobra, novembra lani in novembra predlani, so danes sporočili iz zavoda.