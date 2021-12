Od danes na voljo Googlova spletna zbirka za spoznavanje naravne in kulturne dediščine Slovenije

Ljubljana, 3. decembra - V okviru projekta Google Arts and Culture: Slovenija so danes odprli spletno zbirko slovenske kulturne dediščine, njenih naravnih lepot, mitov, pravljic in običajev. Projekt bo mnogim po svetu, ki Slovenije morda ne poznajo, nudil možnost, da zaslutijo njene lepote, posebnosti in kulturo, je prepričan predsednik republike Borut Pahor.