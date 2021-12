Z nazivom Branju prijazna občina ovenčanih še šest občin

Ljubljana, 3. decembra - Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so na Ta veseli dan kulture že peto leto zapored podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, namenjen spodbujanju k boljši bralni pismenosti in kulturi, so tokrat prejele občine Kozje, Lendava, Ribnica, Trbovlje in Vodice ter Mestna občina Slovenj Gradec.