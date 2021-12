V razpravi oglaševalske zbornice tudi o vlogi podjetij in medijev pri premagovanju epidemije

Ljubljana, 3. decembra - Epidemija covida-19 je v družbo vnesla veliko negativnosti, pomembno vlogo pri njenem premagovanju pa imajo tudi mediji in podjetja. O vplivu zdravstvene krize na družbo so spregovorili na seminarju Slovenske oglaševalske zbornice, sodelujoči pa so se dotaknili tudi drugih aktualnih tem - od političnih razmer do izjemnih gospodarskih priložnosti.