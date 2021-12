Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 3. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,57 odstotka vrednosti. Najbolj so se podražile delnice Zavarovalnice Triglav, za skoraj 1,7 odstotka. Najprometnejše so delnice Petrola, s katerimi je bilo v tem času za več kot 2,7 milijona evrov prometa.