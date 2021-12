Delodajalcem na voljo več spodbud za zaposlovanje invalidov

Ljubljana, 3. decembra - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je ob današnjem dnevu invalidov delodajalcem predstavil kvote za zaposlovanje invalidov in vzpodbude, ki so jim na voljo pri zaposlovanju invalidov. Med slednje med drugim spadajo nagrade za preseganje kvote, oprostitev plačila prispevkov in subvencija plače.