V galeriji ZDSLU odprt sedmi Zimski salon

Ljubljana, 5. decembra - V galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) v Ljubljani so postavili 7. prodajni Zimski salon. Na njem sodeluje 79 umetnikov, članov zveze, za razliko od lanskega leta pa so dela poleg spletne razstave razstavljena tudi v fizični obliki. Salon bo odprt do 15. januarja, so sporočili iz ZDSLU.