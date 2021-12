Celjski policisti že drugič v tem tednu zasegli skoraj tisoč petard

Celje, 3. decembra - Celjski policisti so v četrtek na podlagi odredbe sodišča zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva v Celju opravili hišno preiskavo pri dveh Celjanih, ki sta v sorodstvenem razmerju. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli tudi nekaj manj kot tisoč petard.