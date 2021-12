NIJZ in Univerza na Primorskem v aktivnosti za zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj

piše Aleksander Gasser

Ljubljana, 4. decembra - Analiza zadnjih petih let kaže na skokovit porast kostno-mišičnih obolenj in psiho-socialnih tveganj, tudi kot razloga za bolniško odsotnost z dela. Zato sta se Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Univerza na Primorskem vključila v projekt za zmanjšanje tovrstnih obolenj. Tudi s posebnim spletnim orodjem z nasveti za samopomoč.