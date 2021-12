V Vojniku obnova vodovoda ob Celjski cesti

Vojnik, 5. decembra - Občna Vojnik je začela obnavljati vodovod Frankolovo-Celje ob državni Celjski cesti v skupni dolžini 1250 metrov. Dela, ki jih izvaja celjsko podjetje Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), bodo predvidoma potekala do konca februarja prihodnje leto, ocenjena pa so na skoraj 260.000 evrov, so za STA povedali v VO-KA.