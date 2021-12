Snežne razmere v visokogorju

Nevarna so strma pobočja, kjer so zaradi večjih količin novega snega danes še možni spontani plazovi suhega snega. Zlasti to velja za področja, kjer je sneg padel na tršo podlago. Nevarna so tudi mesta z napihanim snegom, ki so večinoma na vzhodnih in severovzhodnih pobočjih. Te je nov sneg prekril, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, lahko že pod manjšo obremenitvijo sprožite snežni plaz kložastega snega.

V četrtek je v gorah obilneje snežilo, zapadlo je od 20 do 50 centimetrov snega. V severnih gorstvih je večinoma snežilo do alpskih dolin, drugod je bila meja sneženja sprva precej visoko nad 1400 metri, šele popoldne se je pričela spuščati. V sredogorju je sprva padal južen, kasneje pa vse bolj suh sneg. Ob sneženju je pihal šibak do zmeren veter najprej zahode smeri, popoldne pa severovzhodne smeri. Severni veter se je ponoči okrepil ter zlasti v visokogorju že prenaša suh sneg in gradi nove zamete, opasti in klože. V zatišnih legah je sneg mehak, se globoko predira in otežuje gibanje. Razmere so zlasti nad gozdno mejo zelo zahtevne.

Danes dopoldne bo še pretežno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Sprva bo pihal okrepljen severnik, ki bo popoldne pričel slabeti. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -6, na 2500 metrih pa okoli -12 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z občasno povečano srednjo in visoko oblačnostjo. Popoldne se bo nizka oblačnost v predalpskem svetu zahodne Slovenije in v južnih Julijcih povečala, nekateri vrhovi bodo že v oblakih. Krepil se bo zahodni do jugozahodni veter, ki bo na izpostavljenih legah spet prenašal suh sneg in gradil snežne nanose. Na 1500 metrih bo temperatura okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -4 stopinj Celzija. V noči na nedeljo se bo začelo snežiti. V nedeljo bo oblačno in megleno s pogostim sneženjem. Na jugu Slovenije bo meja sneženja sprva nad okoli 1200 metrih, popoldne pa se bo pričela spuščati. Padavine bodo v nedeljo zvečer oslabele in v prvem delu noči na ponedeljek ponehale. Ob sneženju bo pihal šibak do zmeren severovzhodni veter. Na 1500 m bo zjutraj okoli -1, na 2500 metrih okoli -7 stopinj Celzija, čez dan se bo ohladilo za okoli 5 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo razjasnilo, še bo pihal severovzhodni veter. Na 1500 m bo sredi dneva okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -11 stopinj Celzija.

Snežne razmere se sprva ne bodo kaj dosti spreminjale. Sneg bo zaradi hladnega vremena ostal suh. Jutri in v noči na nedeljo bo pihal zmeren veter zahodnih smeri, ki bo ponekod prenašal sneg. Dogajanje bo bistveno manj izrazito, kot je bilo to v preteklih dneh. Snežna odeja se bo sprva le nekoliko stabilizirala, predvsem spontani plazovi bodo manj verjetni. Vseeno pa bodo še vedno nevarna mesta z napihanim snegom, ki so pod novim snegom. Pod manjšo obremenitvijo lahko blizu grebenov sprožite tudi sveže nastale klože, ki bodo predvsem na južnih pobočjih. V nedeljo pričakujemo znova obilnejše sneženje. Skupno bo predvidoma zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega, ki bo v sredogorju sprva še bolj moker. Nevarnost snežnih plazov se bo znova povečala. Pričakujemo spontano proženje plazov suhega snega. Morda se bodo sprožile tudi klože, ki so sedaj zakopane pod novim snegom. Razmere bodo zahtevne.