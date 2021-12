Odziv na virtualni karierni sejem za vzhodno Slovenijo presegel pričakovanja

Maribor, 3. decembra - Virtualni karierni sejem poklicev in izobraževanja za osnovnošolce in srednješolce vzhodne kohezijske regije, ki je potekal v drugi polovici novembra, je z več kot 18.000 obiski presegel pričakovanja organizatorjev. Obiskovalci so skupaj pregledali 895.469 podstrani, objavljene vsebine pa bodo na spletu na voljo do konca septembra 2022.