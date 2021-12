V Italiji odkrili pomembno najdišče fosilov dinozavrov

Rim, 3. decembra - Raziskovalci so danes sporočili, da so v bližini Trsta odkrili najpomembnejše italijansko najdišče fosilov dinozavrov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na najdišču Ribiško naselje so odkrili vsaj sedem novih fosilov dinozavrov, med katerimi je eden skoraj v celoti ohranjen, so sporočili paleontologi.