Na Salomonovih otokih napovedani novi protesti

Honiara, 3. decembra - Na Salomonovih otokih se oblasti pripravljajo na nadaljnje politične nemire. V ponedeljek bo v otoški državi potekalo glasovanje o nezaupnici predsedniku vlade, napovedani pa so tudi novi protesti. Novembra so protesti proti vladi premierja Manasseha Sogavare v prestolnici sprožili tridnevne nemire, v katerih so bili ubiti najmanj trije ljudje.