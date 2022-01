24 dni do OI - Štiri tisoč let stare OI na slikah v kitajskih jamah

Ljubljana, 11. januarja - Peking bo prvo mesto na svetu, ki bo gostilo tako poletne (2008) kot zimske (2022) olimpijske igre. V gorovju Langshan in Yinshan pri mestu Bayan Nur v kitajski notranji Mongoliji so odkrili številne jamske poslikave iz pradavnine, poimenovane "Galerija tisočih milj". Med njimi so tudi upodobitve športa, stare okrog 4000 let.

Na eni od slik je upodobitev igre, podobne nogometu, na kateri je napadalec z žogo v sprintu, ki visoko skoči, pred njim pa so trije obrambni igralci. Vse skupaj spremljajo gledalci, med njimi dva na konjih.

"Umetnost na skalah je eden najbolj zgodnjih ohranjenih jezikov človeštva, ki kaže, kako so se videli tedaj ljudje sami ter svet okrog njih. Športne aktivnosti, kot jih pojmujemo danes, so ena izmed značilnosti teh upodobitev in lahko predstavljajo začetne temelje športa," je dejal predsednik kitajske raziskovalne organizacije za umetnost na skalah Wang Jianping.

Za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua, ki je pripravila obširen dokumentarni film o teh jamah, so bile upodobitve omenjene igre videti kot žive, lahko se čuti napetost in vznemirjenost gledalcev in odločenost udeležencev tekme, da se izkažejo.

Omenjene jame so podobne tistim v Altamiri v kantabrijskih gorah severne Španije, ki so spremenile mnenje znanstvenikov in arheologov o življenju in umetnosti starodavnih ljudi paleolitske dobe.

Tudi jame v gorovju Yinshan so se vpisale na seznam svetovne kulturne dediščine. "Upodobitev nogometne tekme je iz poznega neolitika ali zgodnje bronaste dobe, torej je stara najmanj 4000 let. Nemogoče je ugotoviti, iz česa je žoga, ali je bil gol del igre, kako se je določil zmagovalec ... Toda sama slika kaže, kako je bila ta igra popularna," je dejal Zhao Zhankui, raziskovalec muzeja Hetao.

Poleg predzgodovinskega nogometa so na drugih slikah ljudje, ki tečejo, skačejo, mečejo, jahajo ... Kot da bi šlo za nekakšne olimpijske igre, ki so jih upodobili zase in za naslednje generacije.

Po mnenju strokovnjakov je bilo treba imeti za take poslikave dovolj ljudi in prostega časa, kar kaže na veliko bolj organizirano družbo v tistem obdobju. Športne aktivnosti naj bi bile, poleg družabnega pomena, tudi del obredov in skrbi, da so se lovske in druge veščine prenašale na naslednje rodove.

Leta 2015 so v gorovju prefekture Altay, v avtonomni regiji Ujgurov, našli poslikave lova na snežnih deskah, stare naj bi bile kar 12.000 let. Kitajska je v tem našla sledove začetkov smučanja.

Omenjene poslikave bodo v naravi lahko izginile tekom časa, šport pa bo ostal, kot je tudi olimpijski duh, najprej poleti 2021, ko so kljub pandemiji covida-19 izvedli poletne OI v Tokiu. Tudi Kitajci so odločni, da bodo v času številnih omejitev za zajezitev virusa pripravili zimske OI 2022.