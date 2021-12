Delo o vladanju z zgledom (3. 12.)

Ljubljana, 2. decembra - Novica Mihajlović v komentarju Delo na domu je varnejše - ostanite doma piše o vladanju z zgledom. Otočec, Črnomelj, Pomurje, Budimpešta so kraji, kjer so se vladni predstavniki mudili na dan, ko so vsem delodajalcem v državi polagali na srce, naj čim več zaposlenih dela na daljavo. Medtem pa je komaj četrtino državnih uslužbencev delalo od doma.