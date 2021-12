Primorske novice o kulturi (3. 12.)

Koper, 2. decembra - Maja Pertič Gombač v komentarju Veselje in obup v istem prazniku piše o kulturi. Ob Prešernovem rojstnem dnevu kulturne ustanove odpirajo svoja vrata. A če smo že pred pandemijo pisali, da je kultura bila, je in bo vedno v krizi, lahko v teh dneh zapišemo, da je razlogov za veselje še vedno veliko, za skrb in ponekod že pravi obup pa nič manj.