Pred palačo ZN v New Yorku aretirali oboroženega moškega

New York, 2. decembra - Sedež Združenih narodov v New Yorku so sredi dneva za nekaj ur zaprli, ker se je ob ograji po prvi aveniji ob 42. ulici sprehajal oboroženi moški. Policija je območje zaprla, po daljših pogajanjih pa moškega le prepričala v predajo. V incidentu ni bil nihče poškodovan.