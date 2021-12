Šturma se bodo spominjali kot borca za pravno državo

Ljubljana, 2. decembra - Po smrti Lovra Šturma so se oglasili na ministrstvu za pravosodje, kjer so zapisali, da je verjel v pravno državo in imel občutek za razvoj prava. Prvak NSi Matej Tonin meni, da je Šturm s svojim delom predstavljal zgled varovanja človekovih pravic in dostojanstva. Premier Janez Janša pa je poudaril njegovo domoljubnost.