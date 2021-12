V DZ ob mednarodnem dnevu invalidov odprli fotografsko razstavo

Ljubljana, 2. decembra - Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo v petek, so v DZ odprli fotografsko razstavo Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije Sožitje z naslovom Ujeti trenutki v znamenitostih in lepotah domačega kraja. Z razstavo želijo spodbuditi razumevanje problematike invalidnosti, so sporočili iz državnega zbora.