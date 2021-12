Ljubljanska univerza napoveduje razpravo o spremembah v visokem šolstvu

Ljubljana, 2. decembra - Na Univerzi v Ljubljani opozarjajo, da so se v zadnjih mesecih pojavili številni sklepi in zakonski predlogi vlade in poslancev za spremembe na področju visokega šolstva. Ker ti pomembno posegajo v visokošolski prostor, o njih pa ni bila opravljena široka javna razprava, napovedujejo, da bodo razpravo izvedli kot predsedujoči rektorski konferenci.