Vlada mednarodnim organizacijam namenila 860.000 evrov

Ljubljana, 2. decembra - Vlada je danes sprejela sklep, da bo mednarodnim in drugim organizacijam s področja zunanje politike, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za letos namenila 860.000 evrov. Od tega jih bo 510.000 namenjenih za nujno pomoč ob različnih humanitarnih krizah, so sporočili po današnji seji vlade..