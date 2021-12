Prejšnji teden 5542 nadzorov izpolnjevanja ukrepov za zamejevanje epidemije

Ljubljana, 2. decembra - Inšpekcijski organi so od 22. do vključno 28. novembra opravili skupaj 5542 nadzorov, vezanih na ukrepe v epidemiji covida-19. Izdali so štiri odločbe o prepovedi dejavnosti. Policija pa je od 23. do 29. novembra prejela 45 prijav o kršitvah vladnih omejitev, obravnavali so tudi več primerov ponarejenih dokazil PCT, so sporočili po seji vlade.