V Gorici in Novi Gorici razstava By My Side/Ob meni/Accanto a me

Nova Gorica, 2. decembra - Kinoatelje na ogled postavlja razstavo By My Side/Ob meni/Accanto a me. Na njej so predstavljeni izsledki raziskave o sledeh, ki jih meja trajno zariše v krajino in življenje prebivalcev štirih evropskih mest, ki se jim pridružujeta še Nova Gorica in Gorica. Od danes je na ogled v Trgovskem doma v Gorici, od petka v Carinarnici v Novi Gorici.