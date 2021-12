Mohorič: Ne vidim junaka, ki bi premagal Tadeja in Primoža

Vransko, 3. decembra - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je v minuli sezoni zabeležil dve etapni zmagi na Touru, bil je drugi na dirkah po Poljski in Beneluksu, obenem pa je prepričan, da lahko v letu 2022 tako on kot ekipa storita še korak naprej. V isti glas pa priznava, da bo na dirki po Franciji zelo težko premagati Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.