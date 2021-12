Primož Mlačnik z romanom Gran Canaria zmagovalec natečaja LUD Literatura

Ljubljana, 2. decembra - Zmagovalec natečaja za izvirni slovenski roman, ki ga je LUD Literatura letos razpisal prvič, je Primož Mlačnik z romanom Gran Canaria. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da so "liki v romanu kompleksni in psihološko dodelani, zgodba se razpleta postopoma, skozi vešče namige, ki so ravno prav zakriti, da jih je bralcu v zadovoljstvo prepoznavati".