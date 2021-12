Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 2. decembra - Popoldne bo oblačno s padavinami. Na Gorenjskem in Koroškem bo snežilo, proti večeru bo dež začel prehajati v sneg tudi ponekod drugod v notranjosti Slovenije. Popoldanske temperature bodo od 0 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo sprva še padavine, tudi ponekod po nižinah bo snežilo. Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V petek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne se bo najprej pooblačilo na Primorskem, zvečer pa tudi drugod. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

V nedeljo kaže na oblačno vreme s padavinami, po nižinah v notranjosti Slovenije bo deloma deževalo, deloma snežilo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od Baltika proti Sredozemlju se vije obsežna vremenska fronta. S severovzhodnimi vetrovi je nad naše kraje začel dotekati hladnejši in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo oblačno s padavinami, ki jih bo manj v sosednjih krajih Avstrije in Italije. Na avstrijskem Koroškem in Štajerskem bo po nižinah dež prešel v sneg, na Hrvaškem pa šele v noči na petek. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala burja. V petek zjutraj se bodo nad sosednjimi pokrajinami Hrvaške še pojavljale padavine, ki bodo dopoldne ponehale. V krajih zahodno in severno od nas se bo že dopoldne zjasnilo, popoldne pa tudi drugod. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka, v Kvarnerju pa zmerna burja.