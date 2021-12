Na Pošti Slovenije dosegli dogovor o novi kolektivni pogodbi

Maribor, 2. decembra - Vodstvo Pošte Slovenije in poštnega invalidskega podjetja je s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov danes podpisalo novo kolektivno pogodbo, s katero so zaključili marca začeta zahtevna pogajanja. Dogovor bo zaposlenim zagotavljal ustrezno raven socialne varnosti, družbi v državni lasti pa stabilno in uspešno dolgoročno poslovanje.