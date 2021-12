Meghan Markle dosegla drugo sodno zmago proti medijski skupini

London, 2. decembra - Meghan Markle je danes dosegla drugo sodno zmago proti britanski medijski skupini Associated Newspapers. Tabloid Mail on Sunday je poskušal razveljaviti sodbo višjega sodišča, da je z objavo odlomkov iz pisma med Meghan in njenim očetom Thomasom Marklom kršil njeno zasebnost in avtorske pravice, a je sodišče v Londonu pritožbo zavrnilo.