Nemčija zaostruje protikoronske ukrepe in uvaja pogoj PC

Berlin, 2. decembra - Nemčija se je odločila, da bo za zajezitev četrtega vala pandemije covida-19 zaostrila ukrepe za boj proti novemu koronavirusu. Nemška vlada in zvezne dežele so se tako danes odločile, da bodo pogoj PC (preboleli in cepljeni proti covidu-19), ki je doslej veljal v posameznih deželah, razširili na celotno državo.