Do konca januarja sečnja drevja na Šmarni gori

Ljubljana/Tacen, 2. decembra - Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je v gozdu na Šmarni gori označil drevje, ki ga je treba posekati zaradi obnove gozda. Sečnja bo potekala predvidoma od ponedeljka do konca januarja 2022, so danes sporočili iz območne enote zavoda.

Gre za obsežnejši posek na 13 gozdnih parcelah, ki bo potekal postopoma. Za posek se je označilo 649 dreves, skupaj 883 kubičnih lesa. "Gre za tako imenovani pomladitveni posek (posek za obnovo gozda). Gozd, v katerem se bo sekalo, je bil v večji meri prizadet v žledolomu leta 2014. Od takrat se je uspešno pomladil. Za nadaljnjo rast mladovij je treba odstraniti zgornji sloj, to je preostalo zrelo drevje," so pojasnili.

Po navodilih območne enote zavoda bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti gozdne poti in prometnice, so zapisali.

Obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na vrvici.