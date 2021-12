Izziva vodilnih bosta način vodenja in obratno mentorstvo

Ljubljana, 4. decembra - Raziskava Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu je razkrila razhajanja v percepcijah mlajših in starejših zaposlenih. Vprašani so bili najmanj zadovoljni z načinom vodenja in prenosom znanja z mlajših na starejše, zato bosta to izziva prihodnosti, so sporočili oblikovalci projekta z geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo.