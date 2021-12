Iniciativa za ustanovitev Občine Golnik napoveduje pritožbe na ustavno in evropsko sodišče

Golnik, 2. decembra - V iniciativi za ustanovitev Občine Golnik so se na sredinem sestanku poenotili o nadaljnjih korakih, po tem ko je prejšnji teden DZ zavrnil njihovo pobudo za razpis referenduma za novo občino. Prepričani so, da jim je kratena pravica do referenduma, zato so se odločili za vložitev pritožb na ustavno sodišče in evropsko sodišče za človekove pravice.