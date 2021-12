Na Danskem kupci zaradi obilnega sneženja prenočili v Ikei

Koebenhavn, 2. decembra - Na Danskem je zaradi obilnega sneženja ostalo v trgovini s pohištvom Ikea ujetih več kupcev in zaposlenih, ki so morali v trgovini tudi prenočiti. A hudega jim ni bilo - prespali so na posteljah in kavčih, gledali nogomet, pili kavo, pivo in jedli cimetove zavitke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.