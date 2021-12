Pred nadzorniki Luke Koper spet imena kandidatov za predsednika uprave

Koper, 3. decembra - Nadzorniki Luke Koper se bodo popoldne zopet sestali in tehtali med kandidati za mesti predsednika in člana uprave družbe. Kot je v pogovoru za Delo nakazal prvi nadzornik Franci Matoz, pa ni nujno, da bi danes že sprejeli dokončno odločitev. V upravo so kot člana nadzorniki zaenkrat imenovali le Roberta Rožaca.