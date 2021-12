Ministrstvo bo najvišje povračilo stroškov hitrih testov lekarnam znižalo po enomesečnem prehodnem obdobju

Ljubljana, 2. decembra - Ministrstvo za zdravje bo najvišje zneske za povračilo stroškov hitrih testov lekarnam na 2,1 evra znižalo po enomesečnem prehodnem obdobju, so za STA pojasnili na ministrstvu. Prehodno obdobje so uvedli po posredovanju lekarniške zbornice, ki je opozorila, da na evropskih trgih prihaja do pomanjkanja testov, cene testov pa zato rastejo.