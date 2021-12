Članice EU potrdile skupno kmetijsko politiko

Bruselj, 2. decembra - Države EU so danes potrdile skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023-2027, ki naj bi bila bolj zelena, pravična in pregledna. Namen nove politike je med drugim evropskim kmetom zagotoviti trajnostno prihodnost, med pomembnejšimi ukrepi pa je tudi bolj ciljno usmerjena podpora manjšim kmetijam in socialna razsežnost.